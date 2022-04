Che conferiscono dignità e prestigio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che conferiscono dignità e prestigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECOROSI

Significato/Curiosita : Che conferiscono dignita e prestigio

Femminile, tutti aspetti che conferiscono senza dubbio maggiore dinamicità agli assetti della proprietà fondiaria. si può dire che il feudo "franco" fu in...

Vista della città, introducendolo in società, fornendogli un abbigliamento decoroso e un alloggio dignitoso, insegnandogli le buone maniere e impartendogli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con conferiscono; dignità; prestigio; conferiscono super poteri a Super Pippo; Si conferiscono a fine gara; dignità e rispetto per sé stessi: amor __; Reputazioni, dignità ; dignità , orgoglio; La personale dignità ; Un prestigio so calciatore del Santos; prestigio sa università di Cambridge, negli USA; Individui che hanno prestigio ; Autorevole per prestigio ; Cerca nelle Definizioni