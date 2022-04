L arpa le cui corde suonavano mosse dal vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arpa le cui corde suonavano mosse dal vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EOLIA

Significato/Curiosita : L arpa le cui corde suonavano mosse dal vento

eolia è una località leggendaria della mitologia greca. nell'odissea di omero (libro x) e nell'eneide di virgilio (libro i), eolia è l'isola in cui dimora... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con arpa; corde; suonavano; mosse; vento; Sciarpa sulle spalle, spesso indossata dalle nonne; Argini a scarpa ta; Il... sopra della scarpa ; Argine a scarpa ta per rinforzare muri o per difesa militare; Un fiore... con le corde ; Uno strumento musicale a corde ; Tutte le corde del veliero; Ha 47 corde ; Li suonavano i trovatori; Li suonavano i menestrelli; Le suonavano i citaredi; Si suonavano a caccia; Astute mosse ; Pondera attentamente le sue mosse ; Promosse la spedizione di Sapri; Leggere imbarcazioni mosse da pagaie; Evento atmosferico di tuoni e fulmini; Spavento sa... come una tragedia; Si dice di un evento d importanza storica; Livida per lo spavento ;