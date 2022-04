Un arma come la colt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arma come la colt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISTOLA

Significato/Curiosita : Un arma come la colt

la colt m1911 (detta anche colt .45 per via del tipo di munizionamento), spesso chiamata 1911, è una pistola semiautomatica ad azione singola calibro...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima moneta, vedi pistola (moneta). il termine pistola indica comunemente un'arma da fuoco di tipo convenzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

