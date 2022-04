Si accendono per devozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accendono per devozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERI

Significato/Curiosita : Si accendono per devozione

Sant'antonio abate è molto vivo il lombardia dove tradizionalmente si accendono grandi falò e si preparano i "tortelli", piccole frittelle dolci con l'uva passa...

La festa dei ceri si svolge a gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi: sant'ubaldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

