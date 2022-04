Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BALORDO

Significato/Curiosita : Un tipo sul quale non si puo fare nessun affidamento

Complessivamente a 6 anni e un 1 mese di reclusione, pena che mora sta scontando in affidamento alla comunità exodus di don mazzi per la quale si occupa dell'orto...

^ il corriere della sera - cinema: amour braque - amore balordo l'amour braque - amore balordo, su virgilio film, 1º aprile 1985. url consultato il 22... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con tipo; quale; fare; nessun; affidamento; Un tipo di aereo; Un tipo di dolore che colpisce le articolazioni; Un comodo tipo di calzatura; Il capo della tipo grafia; Uno sport nel quale si finisce sempre a terra; Molti non sanno a quale votarsi; Donna con la quale ci si può con fidare; Un edificio dal quale si parlava al popolo; Il nome che anagrammato... può fare rima; Vi si reca la massaia per fare grandi provviste; fare = cincischiare; Essere un intermediario: fare da __; Significa... nessun o; Una canzone di Caterina Caselli: nessun o mi può __; Oggetti di nessun valore; Prevede sempre i peggio e nessun o le crede; L'affidamento condiviso dei figli; affidamento a un privato di un lavoro pubblico; Fare affidamento ... o calcoli; Cerca nelle Definizioni