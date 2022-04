Scimmie che hanno la coda non prensile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scimmie che hanno la coda non prensile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATARRINE

Significato/Curiosita : Scimmie che hanno la coda non prensile

Mentre altri, come le scimmie del nuovo mondo e gli opossum, usano la propria coda prensile per afferrare i rami degli alberi. la coda viene anche usata per...

E un peso che arriva a 200 chilogrammi. rispetto alle platirrine, le catarrine non presentano mai coda prensile, hanno un dimorfismo sessuale anche considerevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con scimmie; hanno; coda; prensile; Esseri che furono un po più evoluti delle scimmie ; Primati che strillano: scimmie __; Esile scimmie tta; Mammifero come le scimmie ; hanno meno di diciotto anni; Le hanno orsa... e foca; hanno tutto da imparare; I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno; coda ... di capelli; Lodevole... senza capo né coda ; Idea senza capo né coda ; coda di cagna; L elefante lo ha prensile ; Piccola scimmia dalla lunga coda prensile ; Un piccolo marsupiale americano con coda prensile ; L'elefante lo ha prensile ;