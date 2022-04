Lo scienziato inglese detto il Dottor mirabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scienziato inglese detto il Dottor mirabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACONE

Significato/Curiosita : Lo scienziato inglese detto il dottor mirabile

Reinterpretandolo ne la tragica storia del dottor faust (circa 1592), che tratta di uno scienziato, il dottor faust, appunto, che ossessionato dalla sua...

Francis bacon, dapprima latinizzato in franciscus baco(-onis) e poi italianizzato in francesco bacone (londra, 22 gennaio 1561 – londra, 9 aprile 1626)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

