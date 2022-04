Scala che misura la magnitudo dei terremoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scala che misura la magnitudo dei terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICHTER

Significato/Curiosita : Scala che misura la magnitudo dei terremoti

Valore sulla scala richter, si esprime una misura della cosiddetta magnitudo, ovvero una stima dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto della...

Con l'attribuzione di un valore sulla scala richter, si esprime una misura della cosiddetta magnitudo, ovvero una stima dell'energia sprigionata da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Dà il nome a una scala di magnitudo di un terremoto;