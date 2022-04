__ Scala: allenò il Parma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Scala: allenò il Parma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : __ scala: alleno il parma

Panchina del parma, con cui ottiene la promozione in massima categoria nel 1990. nei sei anni in cui scala siede sulla panchina dei ducali, il club – che...

Disambiguazione – "nevio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nevio (disambigua). gneo nevio (in latino: gnaeus naevius, od anche cnaeus...