Reca il nome della via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reca il nome della via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TARGA

Significato/Curiosita : Reca il nome della via

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il nome della rosa (disambigua). il nome della rosa è un romanzo scritto da umberto eco ed edito per...

Una targa d'immatricolazione (ufficialmente targa d'immatricolazione per veicoli a motore e rimorchi) è una placca in materiale metallico o plastico,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con reca; nome; della; Un impreca zione romanesca: mannaggia li __; Vi si reca la massaia per fare grandi provviste; reca re danno; Importante località greca ; Il nome che anagrammato... può fare rima; Il nome di Defoe; Un prenome di Cesare; Il nome della moglie; Il vescovo di Lione eletto Padre della Chiesa; Nativi della Germania; Propria della Francia ai tempi dei Romani; Lo fissano all orecchio gli uomini della security; Cerca nelle Definizioni