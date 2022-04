Quantità di merce in deposito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quantità di merce in deposito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STOCK

Significato/Curiosita : Quantita di merce in deposito

Grandezza di valore di una merce è allora determinata dalla quantità di lavoro concreto racchiuso in essa, la quantità di lavoro equivalente al tempo di lavoro...

stock – quantità di merce in giacenza a magazzino stock – azienda italiana produttrice di liquori stock – in geologia, corpo intrusivo stock ittico – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con quantità; merce; deposito; Studioso delle quantità delle popolazioni; Grande quantità ; Trasporta enormi quantità di denaro; Le quantità di ingredienti; Il costo per custodire una moneta merce ing; merce in giacenza; Con Benz nel nome della casa della merce des; La merce non confezionata; Stipata in un deposito come avviene per il grano; Stanza di un negozio adibita a deposito ; Knox: il deposito d oro degli USA; Effettuare un deposito sul conto corrente; Cerca nelle Definizioni