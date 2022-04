Punti fissi nel corso del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punti fissi nel corso del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATE

Significato/Curiosita : Punti fissi nel corso del tempo

Turni preliminari, sono assegnati punteggi fissi solo alle squadre eliminate e precisamente: 0,5 e 0,25 punti rispettivamente per l'eliminazione al primo...

date – città giapponese della prefettura di fukushima date – città giapponese della prefettura di hokkaido date – in informatica, nome usualmente assegnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con punti; fissi; corso; tempo; punti no... vezzoso; Può richiedere punti ; Inventò l alfabeto a punti e linee; Lo sport con i tiri da tre punti ; Ferma in punti fissi ; Le cerniere degli infissi ; I due malfattori che furono crocifissi a lato di Gesù; Freddo nei prefissi ; David __, famoso attore inglese del secolo scorso ; corso d acqua piovana; Un corso post laurea; Sostegno, soccorso ; tempo verbale che termina in -ndo; Che avviene in modo contempo raneo e allineato; Caratteri tipografici un tempo usati in Germania; Traduce in tempo reale; Cerca nelle Definizioni