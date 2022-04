Propria della Francia ai tempi dei Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propria della Francia ai tempi dei Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALLICA

Significato/Curiosita : Propria della francia ai tempi dei romani

Popoli romaní, generalmente definiti zingari o gitani, sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato) della lingua romaní. originariamente...

Modalità testo all'anno). nel 2007 esce la terza versione di gallica, gallica2, una sintesi di gallica e del modello europeana, sebbene la versione precedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con propria; della; francia; tempi; romani; Si dice di atto fatto col rischio della propria vita; Il figlio del fratello della propria madre; Incitano la propria squadra allo stadio; Relativi alla propria regione; Nativi della Germania; Lo fissano all orecchio gli uomini della security; Casa editrice della collana I Libri della Spiga; La Leofreddi della televisione; Stile architettonico e decorativo sorto in francia ; Un fiume della francia noto per i vini; Il nome di Pavarotti... in francia ; È elegante in francia ; tempi o indiano; Il ciclista dei tempi eroici che fu detto Diavolo rosso; Cosi è detto un frequentatore del tempi o milanese della lirica; Filosofo dei tempi di Teodorico; I rivali dei romani sti; In romani e Laziali; Un vinello dei Castelli romani ; Per i romani era Vulcano; Cerca nelle Definizioni