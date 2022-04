Il principale centro del Salento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il principale centro del Salento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LECCE

Significato/Curiosita : Il principale centro del salento

Cercando altri significati, vedi salento (disambigua). coordinate: 40°21'00n 18°10'12e / 40.35°n 18.17°e40.35; 18.17 il salento (salentu in dialetto salentino;...

– se stai cercando altri significati, vedi lecce (disambigua). lecce (afi: /'lee/ascolta[·info]; lécce in dialetto salentino; pp, luppìu in griko)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

