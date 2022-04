È preceduto da agitazioni sindacali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È preceduto da agitazioni sindacali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIOPERO

Significato/Curiosita : E preceduto da agitazioni sindacali

Alle istanze degli operai e dei contadini operando però un netto discrimine tra le agitazioni sociali. distinguendo tra agitazioni economiche che le forze...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sciopero (disambigua). lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

