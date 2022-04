Paolo __, ex astronauta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paolo __, ex astronauta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NESPOLI

Significato/Curiosita : Paolo __, ex astronauta

paolo angelo nespoli (milano, 6 aprile 1957) è un ex astronauta, ingegnere e militare italiano. cresciuto a verano brianza, si diploma nel 1977 al liceo...

Ora italiana, nespoli fa il suo ingresso nella stazione. il 14 dicembre 2017 alle 9.27, ora italiana, dopo 139 giorni sulla iss nespoli atterra a bordo...

