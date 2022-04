Mettere sullo stesso piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere sullo stesso piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : EQUIPARARE

Significato/Curiosita : Mettere sullo stesso piano

Utilizza il metodo di comparativismo estremo, che gli consente di mettere sullo stesso piano un testo medioevale, un rito indiano e una usanza scozzese, ottenuti...

Quanto riguarda la categoria degli ufficiali, si hanno enormi difficoltà a equiparare realmente i compiti specifici, specialmente per le altre categorie sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Quanto riguarda la categoria degli ufficiali, si hanno enormi difficoltà a equiparare realmente i compiti specifici, specialmente per le altre categorie sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con mettere; sullo; stesso; piano; mettere a confronto; Non mettere in dubbio; mettere in ridicolo: esporre al pubblico __; mettere in __: offrire come premio; La scritta sullo stemma; Il motto sullo stemma di papa Francesco; Comune sullo Scrivia; Località calabra sullo Ionio; Dare tutto se stesso ; I re di uno stesso casato; Il computer che si piega su se stesso ; Insieme dei caratteri tipografici di uno stesso tipo; Relativo all altopiano con le doline; piano Territoriale Regionale; Il primo piano in cinematografia; piano metallico su cui il fabbro batte;