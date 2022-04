Mettere a repentaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a repentaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : COMPROMETTERE

Significato/Curiosita : Mettere a repentaglio

Dall'imperatore a cui viene concesso di stabilirsi sul pianeta desertico e governarlo. temendo una cospirazione che potesse mettere a repentaglio la produzione...

Trovi o di aver avuto un bambino, ed essendo minorenne questo potrebbe compromettere la custodia di leo, cosa che fa infuriare owen fino al punto di ferire... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

