Mettere in condizione di non subire danni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in condizione di non subire danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAUTELARE

Significato/Curiosita : Mettere in condizione di non subire danni

Autorizzazione della misura cautelare con ordinanza e sulla base della sussistenza o meno dei due requisiti propri del ricorso cautelare (il periculum in mora... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con mettere; condizione; subire; danni; mettere sullo stesso piano; mettere a confronto; Non mettere in dubbio; mettere in ridicolo: esporre al pubblico __; La condizione di un ignoto; condizione relativa ad una porzione di regione; La condizione di chi tiene il fiato; condizione sociale; Lo può subire l'inquilino moroso; subire un danno materiale o morale; Rifiutarsi di subire ; Negli occhi possono subire un distaccamento; La rifusione dei danni ; Quando imperversa, provoca danni ; danni , guai; Completamente priva di danni ; Cerca nelle Definizioni