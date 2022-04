Mammifero di fiume e lago dalle zampe corte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero di fiume e lago dalle zampe corte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LONTRA

Significato/Curiosita : Mammifero di fiume e lago dalle zampe corte

Ippopotamo (disambigua). l'ippopotamo (hippopotamus amphibius) è un grosso mammifero erbivoro africano. è una delle due specie ancora viventi della famiglia hippopotamidae...

Disambiguazione – "lontra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lontra (disambigua). le lontre (lutrinae bonaparte, 1838) sono una sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

