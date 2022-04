Il maggior lago del Sudamerica, situato a oltre 3000 metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il maggior lago del Sudamerica, situato a oltre 3000 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TITICACA

Significato/Curiosita : Il maggior lago del sudamerica, situato a oltre 3000 metri

Vette di oltre 6 000 metri nella cordillera delle ande. attualmente la persona che ha scalato il maggior numero di vette che superano i 6 000 metri, ossia...

Stai cercando l'isola maggiore del lago titicaca, detta anche isola titicaca, vedi isla del sol. il lago titicaca è un lago (8.330 km²) situato tra perù... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

