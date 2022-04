Li interpreta il cabalista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li interpreta il cabalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOGNI

Significato/Curiosita : Li interpreta il cabalista

Della scuola cabalista di tzfat. shlomo halevi alkabetz, autore dell'inno lekhah dodi, insegnò lì. il suo discepolo moses cordovero scrisse il pardes rimonim...

Divinatoria che pretende di interpretare i sogni si chiama oniromanzia; mentre la capacità di prendere coscienza dei sogni viene definita onironautica o sogno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

