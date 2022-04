Incapace, non idoneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incapace, non idoneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INETTO

Significato/Curiosita : Incapace, non idoneo

Nell'esecuzione, in qualsiasi modo (fornendo il mezzo; offrendo un luogo idoneo...). anche se più difficile da immaginare, la condotta può assumere la forma...

Fatto l'analisi della psiche di zeno, un individuo che si sente malato e inetto ed è continuamente in cerca di una guarigione dal suo malessere attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con incapace; idoneo; incapace di truffare; incapace di darsi arie; incapace di sotterfugi; incapace di rubare; Approvato e idoneo secondo le norme; idoneo allo scopo; idoneo ad operare; idoneo ... all attacco; Cerca nelle Definizioni