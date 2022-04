Diritta linea di condotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diritta linea di condotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COERENZA

Significato/Curiosita : Diritta linea di condotta

Con il termine linea (o codice) di condotta si va a identificare tutte quelle regole che possono essere stabilite su un server per fare in modo che tutte...

coerenza – nelle lingue naturali, criterio di testualità orientato ai significati coerenza – proprietà delle teorie formali coerenza – proprietà delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con diritta; linea; condotta; diritta nel portamento; Tale era la diritta via della Divina Commedia; Si traccia diritta ; Che avviene in modo contemporaneo e allinea to; Recipienti che si allinea no per la raccolta dei rifiuti; Segnare una linea o una rotta; La linea tracciata dal filo a piombo; Chiusura... di condotta ; Una regola di condotta ; L antico codice di condotta dei samurai; Trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci; Cerca nelle Definizioni