Fa diminuire la spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa diminuire la spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALTA MAREA

Significato/Curiosita : Fa diminuire la spiaggia

Delle cinque spiagge su cui avvenne lo sbarco in normandia, il 6 giugno 1944, la parte anfibia dell'operazione overlord. l'area di spiaggia designata, lunga...

L'alta marea è un fenomeno naturale: fase della marea che alza il livello delle acque. alta marea, film del 1947 diretto da john reinhardt alta marea,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

