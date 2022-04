David __, famoso attore inglese del secolo scorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: David __, famoso attore inglese del secolo scorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIVEN

Significato/Curiosita : David __, famoso attore inglese del secolo scorso

Dedicò anche alla pittura e al cinema, lavorando come attore con registi come martin scorsese, david lynch e christopher nolan. tra i vari film in cui recitò...

Graham niven (londra, 1º marzo 1910 – château-d'œx, 29 luglio 1983) è stato un attore e scrittore britannico. figlio di william edward graham niven e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Graham niven (londra, 1º marzo 1910 – château-d'œx, 29 luglio 1983) è stato un attore e scrittore britannico. figlio di william edward graham niven e di...