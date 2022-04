Data entro cui mangiare un alimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Data entro cui mangiare un alimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCADENZA

Significato/Curiosita : Data entro cui mangiare un alimento

L'uovo è un alimento consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. il più utilizzato è l'uovo di gallina...

Ad un'eventuale scadenza più distanziata di circa quattro-sei mesi, e talora la scadenza del gennaio del nuovo anno. le diverse scadenze permettono di impostare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

