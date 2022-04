Chi lo pratica spezza le mattonelle con le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica spezza le mattonelle con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KARATE

Significato/Curiosita : Chi lo pratica spezza le mattonelle con le mani

Sectile, ricoperto cioè di mattonelle quadrate di marmo policromo di un piede di lato. la perdita di una parte delle mattonelle di rivestimento ha messo...

Altri significati, vedi karate (disambigua). il karate-do ( via della mano vuota), anche noto semplicemente come karate, è un'arte marziale originaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

