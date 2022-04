La capitale con i quartieri Palermo e La Boca: __Aires - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale con i quartieri Palermo e La Boca: __Aires. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BUENOS

Significato/Curiosita : La capitale con i quartieri palermo e la boca: __aires

Significati, vedi buenos aires (disambigua). buenos aires (afi: ['bwenos 'aies]; letteralmente in italiano "buone arie") è la capitale e maggiore città dell'argentina...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi buenos aires (disambigua). buenos aires (afi: ['bwenos 'aies]; letteralmente in italiano "buone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

