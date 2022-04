Il braccio di mare del Pacifico nordorientale che bagna la costa nordamericana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il braccio di mare del Pacifico nordorientale che bagna la costa nordamericana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : GOLFO DELL ALASKA

Significato/Curiosita : Il braccio di mare del pacifico nordorientale che bagna la costa nordamericana

Il golfo dell'alaska (inglese: gulf of alaska) è un ampio braccio di mare dell'oceano pacifico nord-orientale in corrispondenza della costa del nord america... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

Altre definizioni con braccio; mare; pacifico; nordorientale; bagna; costa; nordamericana; Divano con braccio li; Relativo a un osso del braccio ; L articolazione del braccio ; Al braccio delle signore; Consumare fino all ultimo; Quello di mare è detto anche litofaga; Un elemento che concorre a formare l insieme; Si getta in mare , ma non per disfarsene; Penisola e isole giapponesi nell oceano pacifico ; Collega l oceano Indiano con il pacifico ; Lo sono il pacifico e l Atlantico; La repubblica tra le Ande e il pacifico ; Regione nordorientale della Cina; bagna Tirolo e Baviera; Sono ghiotti di bagna cauda e di fonduta; bagna Monaco; bagna Khartum; costa meno della benzina; costa del __ in Andalusia; Arcipelago al largo della costa Smeralda: La __; La costa attrice; Tribù indigena nordamericana ; Cerca nelle Definizioni