Applausi del pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Applausi del pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTIMANI

Significato/Curiosita : Applausi del pubblico

Ripetutamente producendo un suono secco e forte. nell'antica mesopotamia gli applausi venivano utilizzati per coprire le grida delle vittime sacrificali durante...

