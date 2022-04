Apertura che serve a chiudere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apertura che serve a chiudere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Apertura che serve a chiudere

Versioni prevedono che il jolly valga 20 o 30 punti al fine del calcolo dei punti di apertura. per calcolare il valore dell'apertura si devono sommare...

asola (àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 978 abitanti della provincia di mantova in lombardia. il comune è tradizionalmente...