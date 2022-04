Un albero di nettarine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un albero di nettarine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PESCO

Significato/Curiosita : Un albero di nettarine

Zuccherine, hanno la buccia di colore giallo-rossastra ma anche bruna, che può essere sottile e vellutata o liscia (nettarine). la polpa è dolcissima e...

Il pesco (prunus persica (l.) batsch) è una specie della famiglia rosaceae che produce un frutto commestibile chiamato pèsca. il pesco è un albero originario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

