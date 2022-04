In aereo ospita i posti più costosi: prima __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In aereo ospita i posti più costosi: prima __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLASSE

Significato/Curiosita : In aereo ospita i posti piu costosi: prima __

Posizione e di uno stacco notevole, eccelle nel gioco aereo. nel novero delle sue abilità rientrano infine i calci piazzati: è un ottimo rigorista e tiratore...

classe, dal latino classis, indica in generale una suddivisione, un insieme o un gruppo. può riferirsi a: classe – nella scuola, insieme di alunni che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 aprile 2022

