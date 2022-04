La web che invia le immagini sul computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La web che invia le immagini sul computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAM

Significato/Curiosita : La web che invia le immagini sul computer

Da una rete telematica (ad esempio da un sito web) un file, trasferendolo sul disco rigido del computer o su altra periferica dell'utente. nella maggior...

cam joslin gigandet (tacoma, 16 agosto 1982) è un attore statunitense, noto per aver ricoperto il ruolo di kevin volchok nelle ultime due stagioni della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con invia; immagini; computer; invia re un pacco o una lettera; Mezzo per invia re denaro; L invia to del Signore; Si invia no anche per donazioni; Donne che scattano immagini per lavoro o per hobby; Un nemico del culto delle immagini ; immagini , sembianze; Distruttore di immagini sacre; Il computer ... in una mano; Il computer che si piega su se stesso; Periferica del computer usata per scrivere; La cam inserita nel computer ; Cerca nelle Definizioni