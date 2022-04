Un tipo di dolore che colpisce le articolazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di dolore che colpisce le articolazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REUMATICO

Significato/Curiosita : Un tipo di dolore che colpisce le articolazioni

Anteriormente, il condilo carica questo tessuto e causa dolore. quando le articolazioni vengono caricate a causa di un trauma i tessuti sono colpiti da infiammazione...

"umori" patologici in grado di determinare un processo morboso. le malattie reumatiche possono interessare ossa, articolazioni e muscoli, ma anche gli organi...

