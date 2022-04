Terminava i suoi discorsi con la frase Delenda Carthago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terminava i suoi discorsi con la frase Delenda Carthago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CATONE IL CENSORE

Significato/Curiosita : Terminava i suoi discorsi con la frase delenda carthago

Romano, chiamato anche catone il censore (cato censor), catone il sapiente (cato sapiens), catone l'antico (cato priscus), catone il vecchio per aver superato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

