Il sistema di controllo della velocità media in autostrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema di controllo della velocità media in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TUTOR

Significato/Curiosita : Il sistema di controllo della velocita media in autostrada

il termine autobahn "strada per automobili" (o bundesautobahn, "autostrada federale", abbreviato bab) indica in germania le autostrade. lo stesso termine...

tutor – opera teatrale di cui ci ha lasciato testimonianza cicerone tutore – in ambito giuridico, un rappresentante legale tutore – una figura professionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con sistema; controllo; della; velocità; media; autostrada; Cellula del sistema nervoso; Un tessuto e un sistema ; Diede nome a un sistema di lettura per i non vedenti; sistema piramidale che prevede subordinazione; Un video di controllo ; Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla; Il controllo del biglietto aereo; Un controllo al catasto; Il cuore della rosa; Il monte della Trasfigurazione; Costa meno della benzina; Le tappe della Formula Uno; Così è la velocità priva di punte; Può esserlo la velocità ; In auto, quello di velocità è punito con la multa; Imbarcazione che si solleva con la velocità ; È allegra nella commedia ; Immedia tamente sotto il fianco; L eroe di una celebre tragicommedia di Corneille; Essere un intermedia rio: fare da __; La tassa che si paga in autostrada ; Una catena di ristoranti in autostrada ; Chi lo ha evita di fermarsi al casello autostrada le; È a un capo dell autostrada A4; Cerca nelle Definizioni