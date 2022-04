Scrivono il loro nome sulle copertine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrivono il loro nome sulle copertine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUTORI

Significato/Curiosita : Scrivono il loro nome sulle copertine

Randall, david rieff, milana runjic e yoani sánchez. su internazionale scrivono ed hanno scritto anche alcuni autori italiani, come tito boeri, pier andrea...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autore (disambigua). l'autore (dal latino auctor, derivato dallo stesso tema di auctus, participio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con scrivono; loro; nome; sulle; copertine; scrivono pezzi sul giornale; L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda; scrivono le sentenze; Descrivono orbite; Vantano, fra i loro concittadini, Grazia Deledda; I filosofi hanno le loro ; La città dei valoro si 300 alle Termopili; L insieme di coloro che comunicano con una lingua; Il nome con le stesse lettere di Adelina; Altro nome dell ontano; Dà il nome all industria dei formaggi; nome d un monte biblico; È noto il suo teorema sulle parallele; Nuoro... sulle auto; Si attraversa sulle strisce; Le impalcature sulle facciate in rifacimento; Si occupa di impaginazioni e copertine ; Le copertine dei guanciali; Dure come certe copertine dei libri; Lo sono certe copertine ; Cerca nelle Definizioni