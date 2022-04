Un recinto da non calpestare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recinto da non calpestare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIUOLA

Anche 'calpestare', a seconda del grado apofonico e della desinenza.

il disegno delle aiuole ricorda sia il modello dell'hortus conclusus medievale dedicato alla coltivazione...

Altre definizioni con recinto; calpestare; recinto per il bestiame tipico dell America; Un recinto che non si calpesta; recinto che si rispetta; Un recinto floreale; Un variopinto recinto da non calpestare ; Cerca nelle Definizioni