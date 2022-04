Quello di mare è detto anche litofaga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di mare è detto anche litofaga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DATTERO

Significato/Curiosita : Quello di mare e detto anche litofaga

– se stai cercando il mollusco, vedi dattero di mare. il dattero è il frutto commestibile della palma da datteri (phoenix dactylifera). è un frutto carnoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

