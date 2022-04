Si può spenderne una buona in favore di qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può spenderne una buona in favore di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : PAROLA

Significato/Curiosita : Si puo spenderne una buona in favore di qualcuno

Quando un esperto hacker ruba tutti i soldi di una banca di new york, neal assume la sua identità per spenderne tutti i soldi per costringerlo ad uscire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parola (disambigua). la parola (dal greco paaß parabolè, attraverso il latino parabola,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Si può spenderne una buona; In buona salute; buona disposizione nei con-fronti degli altri; La augura Antonello Venditti: buona __; Amuleto foriero di buona sorte; Dà la spinta iniziale per un avvio favore vole; Avere la fortuna costantemente favore vole; Prima e terza in favore ; Sfavore vole, opposto; Un espediente per distrarre qualcuno ; Si dice fischino quando qualcuno parla di noi; Di fronte a qualcuno : al suo __; Per mezzo... di qualcuno ;