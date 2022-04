Procede strisciando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procede strisciando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERPENTE

Significato/Curiosita : Procede strisciando

Nuovo scoraggiata e la mattina seguente, un po' camminando e un po' strisciando va di nascosto fino al ripostiglio per tentare di riprendersi la sedia...

Serpe (disambigua). disambiguazione – "serpente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serpente (disambigua). serpentes (oppure ofides)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con procede; strisciando; Ordinato nel procede re; Si fa procede ndo a zigzag evitando ostacoli nor; procede a bracciate; procede re velocemente; Avanzare strisciando sul terreno per non farsi scorgere; Cerca nelle Definizioni