Preparavano i fulmini per Giove - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CICLOPI

Significato/Curiosita : Preparavano i fulmini per giove

Di fulmini. e proprio questo animale - con gli artigli sempre serrati sulla folgore, originario segno di zeus - venne ripreso durante il medioevo per divenire...

Occhio). esistono due diverse tipologie di ciclopi nella mitologia greca. in esiodo (cfr. teogonia) i tre ciclopi bronte, sterope e arge sono, come i titani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

