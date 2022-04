Preparata per la bisogna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparata per la bisogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRONTA

Ricordano l'omeopatia ed altre pseudoscienze (per esempio per ottenere un terreno "ragionevole" bisogna interrare qualcosa di "piccante" come l'ortica)...

pronti a morire (the quick and the dead) è un film del 1995 diretto da sam raimi e interpretato da sharon stone e gene hackman. prodotto dalla sony pictures... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con preparata; bisogna; Lo è una sostanza preparata in laboratorio; preparata per la semina; Crema preparata con uova e marsala; La salsa preparata con capperi e maionese; bisogna rompere delle uova per farne una; bisogna trovarlo se si ha paura; bisogna passarlo per entrare in certi edifici; Per districarla bisogna trovare il bandolo; Cerca nelle Definizioni