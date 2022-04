Un pericolo per gli alpinisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pericolo per gli alpinisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALANGA

Significato/Curiosita : Un pericolo per gli alpinisti

Ha spesso conseguenze letali. per ridurre il pericolo legato alle conseguenze di una caduta di norma due o più alpinisti si uniscono in una cordata, costituendo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valanga (disambigua). la valanga (anche detta slavina) è un fenomeno che si verifica quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

