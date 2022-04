Se non si salda, resta in sospeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non si salda, resta in sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONTO

Significato/Curiosita : Se non si salda, resta in sospeso

sarà il fratello maggiore, charlie (matthew fox), a cercare di tenere salda la famiglia e ad occuparsi dei fratelli minori: bailey (scott wolf), julia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi conto (disambigua). il conto è l'insieme di scritture relative ad un bene economico di cui si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con salda; resta; sospeso; Unire salda mente; Metallo pesantissimo usato in batterie o salda ture; Fissare salda mente; salda re il conto; Lo si presta a chi parla; Si effettua con orari e itinerari presta biliti; Presta nti d aspetto; Percorso presta bilito; Tiene l animo in sospeso ; Tiene il cuore sospeso ; Se non si salda. resta in sospeso ; È sospeso nell altalena; Cerca nelle Definizioni