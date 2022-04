Un materiale come la stoppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un materiale come la stoppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASCAME

Significato/Curiosita : Un materiale come la stoppa

Altri significati, vedi stoppa (disambigua). la stoppa (dal latino stuppa e dal greco antico stpp, styppe; anticamente anche stoppia) è il nome comunemente...

I cascami (al singolare cascame) è la denominazione generica per indicare i residui utilizzabili provenienti dalla lavorazione di un altro prodotto, del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

I cascami (al singolare cascame) è la denominazione generica per indicare i residui utilizzabili provenienti dalla lavorazione di un altro prodotto, del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con materiale; come; stoppa; materiale organico molto viscoso e scuro; materiale dei bastoncini profumati da bruciare; materiale dei sacchetti che inquinano i mari; Danno materiale o morale; Tagliato come il grano; come dire sul momento; Un prode guerriero come Orlando; Spaventosa... come una tragedia; Fermato, stoppato, nel rugby; Il Paese di stopparli; Usa stoppa e catrame; Il Paese di stoppani;