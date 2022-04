Un imponente insieme di gradini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un imponente insieme di gradini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un imponente insieme di gradini

Ziggurat di ur (in sumero: é-temen-ní-gùru, "casa dalle fondamenta imponenti") è un monumento religioso situato nell'area sacra della città di ur,...

Costruzione della scalinata la piazza in un'incisione di gianbattista piranesi in una cartolina postale degli anni venti del xx secolo la scalinata e, in primo...