Un imbroglio in commercio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FRODE

Significato/Curiosita : Un imbroglio in commercio

un politico italiano e un professionista italiano, sindaco di parma dal 2007 al 2011. diplomato al liceo classico e laureato in economia e commercio indirizzo...

Reato del codice penale italiano, vedi truffa (ordinamento italiano). la frode o truffa è un comportamento consistente in artifici o raggiri per indurre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

